Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и общественный деятель Алексей Венедиктов в Киеве передал президенту Владимиру Зеленскому лично письмо от матери арестованного в стране журналиста Кирилла Вышинского. Об этом он сам написал в своем канале в Telegram.

По сообщению Венедиктова, «в ответ на письмо» ему предложили приехать к журналисту в СИЗО. Главред «Эха Москвы» подтвердил, что Вышинского в СИЗО посетил.

«Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля.

Здоров», — добавил Венедиктов.

Вышинский, главный редактор «РИА Новости Украина», был арестован в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также в госизмене. Москва считает журналиста политзаключенным.