На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,28 0,30 EUR Бирж. 74,14 -0,44 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 67,02 66,17 EUR Нал. 75,48 74,39 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1182 -0,0126 BTC/USD Бирж. 3 989,70 25,10 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 328,89 -0,57% Nasdaq 7 366,71 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 07 мар, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 07 мар, 12:40
Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 22:35 Европол отчитался об изъятии незаконных лекарств на €168 млн Общество, 22:24 На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан Общество, 22:01 Биатлонистка Кузьмина впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира Спорт, 21:49 СК начал проверку из-за гибели подростка после стоматологической операции Общество, 21:43 СМИ сообщили о частичном возобновлении подачи электричества в Каракасе Общество, 21:13 СКА выиграл четыре матча подряд у «Спартака» и вышел в 1/4 финала КХЛ Спорт, 20:55 Постройку тоннеля между Таллином и Хельсинки проспонсирует китайский фонд Политика, 20:43 В Турции заявили о работе над решением проблем с поставками F-35 из США Политика, 20:38 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 20:35 «Рома» объявила о назначении Раньери на пост главного тренера Спорт, 20:06 Трамп отреагировал на приговор Полу Манафорту Политика, 20:00 В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов Общество, 19:15 Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве Общество, 19:01
Общество ,  
0 
На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан
В Арнсбергском лесу на западе Германии поисковики обнаружили места, где в конце войны были расстреляны сотни подневольных рабочих, угнанных из СССР и Польши. Массовые казни проходили в этих местах в марте 1945 года
Советские работницы, угнанные в Германию, на пути домой, 1945 г. (Фото: ТАСС)

В результате раскопок на западе Германии в регионе Зауэрланд найдены более 400 предметов, свидетельствующих о массовых казнях жителей СССР и Польши в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба.

Раскопки проводились в Арнсбергском лесу. В этих местах, по данным историков, в марте 1945 года были расстреляны по меньшей мере 208 вывезенных из Польши и СССР работников. В расстрелах принимали участие служащие «Ваффен-СС» и немецкой армии. Всего было установлено три места проведения массовых расстрелов.Как пишет WDR со ссылкой на участников исследования, причиной расстрелов стало то, что местное нацистское руководство опасалось потери контроля над подневольными рабочими.

Работники эвакуировались в Зауэрланд из других регионов страны, в этом районе их планировалось укрыть от бомбардировок и сохранить рабочую силу. Массовые захоронения в Арнсбергском лесу были обнаружены в апреле 1945 года, после того, как контроль над территорией перешел армии США. В 1957 — 1958 году шестеро участников массовых казней были осуждены окружным судом.

На местах, где проводились казни, были найдены личные вещи жертв. Среди них — обувь, столовые приборы, остатки одежды, советские монеты. Большинство убитых были женщинами.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Германия, Великая Отечественная война
Материалы по теме
Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны
Общество
Минобороны назвало цену Т-34 и ППШ во время Великой Отечественной войны
Общество
Папа римский решил открыть архив Ватикана времен Второй мировой войны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter