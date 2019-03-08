На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

В Арнсбергском лесу на западе Германии поисковики обнаружили места, где в конце войны были расстреляны сотни подневольных рабочих, угнанных из СССР и Польши. Массовые казни проходили в этих местах в марте 1945 года

Советские работницы, угнанные в Германию, на пути домой, 1945 г. (Фото: ТАСС)

В результате раскопок на западе Германии в регионе Зауэрланд найдены более 400 предметов, свидетельствующих о массовых казнях жителей СССР и Польши в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба.

Раскопки проводились в Арнсбергском лесу. В этих местах, по данным историков, в марте 1945 года были расстреляны по меньшей мере 208 вывезенных из Польши и СССР работников. В расстрелах принимали участие служащие «Ваффен-СС» и немецкой армии. Всего было установлено три места проведения массовых расстрелов.Как пишет WDR со ссылкой на участников исследования, причиной расстрелов стало то, что местное нацистское руководство опасалось потери контроля над подневольными рабочими.

Работники эвакуировались в Зауэрланд из других регионов страны, в этом районе их планировалось укрыть от бомбардировок и сохранить рабочую силу. Массовые захоронения в Арнсбергском лесу были обнаружены в апреле 1945 года, после того, как контроль над территорией перешел армии США. В 1957 — 1958 году шестеро участников массовых казней были осуждены окружным судом.

На местах, где проводились казни, были найдены личные вещи жертв. Среди них — обувь, столовые приборы, остатки одежды, советские монеты. Большинство убитых были женщинами.