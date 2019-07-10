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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
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Норвегия заявила об отсутствии угрозы от утечки радиации на «Комсомольце»

Выбросы с затонувшей атомной подводной лодки «Комсомолец» не представляют опасности для людей или морской среды. Об этом сообщили РБК в ответ на запрос в Норвежском агентстве по радиационной и ядерной безопасности.

В агентстве уточнили, что уровень радиоактивности в Норвежском море очень низкий, а выбросы с «Комсомольца» быстро растворяются, так как подводная лодка находится на глубине 1700 м, уточнили в ведомстве.

Ранее телеканал TV2 сообщил результаты работы российско-норвежской группы экспертов, обследовавших лодку. Они установили, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека лодки в 100 тыс. раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в море.

Атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара. Жертвами стали 42 советских моряка. Корпус подлодки лежит на дне.

Российские экспедиции в «Комсомолец» в 1990-х и 2007-м годах документально подтвердили выбросы из реактора. Тогда исследователи обнаружили, что самый высокий уровень был около 800 Бк/л. Новая проверка подлодки началась 6 июля. Ее проводит российско-норвежский экипаж исследовательского судна GO Sars. 

Теги: Норвегия, подлодка, радиация
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