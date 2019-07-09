Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей подлодке «Комсомолец»

В Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Пробы были взяты из вентиляционного отверстия. Исследовательница Хильде Элизе Хельдаль из Норвежского института морских исследований отметила, что эти данные предварительные. По ее словам, эта утечка не представляет угрозу для рыболовства и проводящих замеры ученых.

Исследователи отмечают, что вентиляционное отверстие, из которого были взяты пробы внутри подлодки, находится в непосредственном контакте с реактором «Комсомольца». Уровень радиоактивности оказался выше чем в пробах, которые в 2007 году брали российские ученые. В числе причин выброса радиоактивных частиц могут быть океанские течения.

Атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара. Жертвами стали 42 советских моряка. Корпус подлодки лежит на дне, на глубине более 1,5 км.