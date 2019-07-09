Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном

Сайт Московской кольцевой железной дороги использовался хакерами для распространения банковского вируса, заражавшего тысячи компьютеров, в том числе в России, выяснила «Лаборатория Касперского». Взлом сайта зафиксировала и Google

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Официальный сайт Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), на чьей основе создано Московское центральное кольцо (МЦК), заражен вирусом, который злоумышленники используют для хищения денежных средств у компьютерных пользователей, обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского».

На сайте МКЖД 8 июля была выявлена активность известного банковского трояна Panda, сообщили РБК в пресс-службе антивирусной компании. Ресурс был заражен с прошлых выходных. За это время, по оценкам аналитиков, злоумышленники пытались скачать с него банковский вирус несколько сотен раз. Под угрозой оказались несколько тысяч пользователей зараженных компьютеров в мире, на Россию пришлось 27% атак, подсчитали в «Лаборатории Касперского».

Как происходит заражение Такая компьютерная атака проводится в несколько этапов. Сначала злоумышленники заразили компьютеры, на которые не установлена антивирусная программа, банковским вирусом Panda с помощью рассылки писем, содержащих вредоносный документ. Если заражение проходило успешно, устройство становилось частью сети зараженных компьютеров, удаленно управляемой киберпреступниками без ведома жертвы.

На втором этапе был взломан и заражен банковским вирусом сайт МКЖД.

Далее вирус Panda на зараженных компьютерах жертв получал команду от злоумышленников на загрузку вируса с сайта МКЖД.

Загруженный с сайта вирус начинал скачивать вредоносное программное обеспечение Cobalt Strike, которое используется в атаках на финансовые организации. Такой сложный по схеме заражения способ хакеры используют для того, чтобы обмануть систему защиты жертвы, объясняют в «Лаборатории Касперского». «Они атакуют легитимный ресурс, который может находиться в так называемых белых списках, и в случае успешного проникновения размещают на нем компоненты вредоносного ПО», — говорят эксперты.

Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. С помощью вируса хакеры могут подменить страницы в браузере при онлайн-оплате и перехватить данные банковской карты пользователя. Или с помощью средств удаленного управления воспользоваться онлайн-банкингом жертвы и вывести ее денежные средства на свои счета, приводит примеры эксперт.

Атака с помощью этого вируса особо опасна, если заражение компьютера произошло в финансовой организации, так как Panda имеет функцию удаленного администрирования устройства, предупреждают в «Лаборатории Касперского».