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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Бизнес ,  
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Глава «Силовых машин» заявил об отсутствии планов выйти из СП с Siemens
«Силовые машины» пока не планируют выходить из совместного бизнеса по сборке газовых турбин с немецкой Siemens. Отношения компаний обострились в прошлом году из-за поставки оборудования в Крым и последовавших санкций США
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

«Силовые машины» пока не планируют выходить из совместного предприятия с Siemens — «Сименс технологии газовых турбин», рассказал в интервью РБК гендиректор российской компании Тимур Липатов. По его словам, вопрос о выходе из СП «Силмашу» придется рассмотреть в том случае, если действия компании по созданию собственной газовой турбины большой мощности будут противоречить условиям акционерного соглашения. «Пока не противоречат. Мы никуда не торопимся, и пока конкретных планов по выходу из СП у нас нет», — заявил Липатов РБК.

В 2018 году владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил, что компании, скорее всего, придется выйти из совместного предприятия, так как «Сименс технологии газовых турбин» не дает «Силовым машинам» «много преимуществ и создает много проблем» (цитата по Reuters). Компания планировала определиться с выходом из СП до конца 2018 года, сказал «Интерфаксу» Липатов прошлой осенью.

Бизнес
Мордашов проведет децентрализацию попавших под санкции «Силовых машин»

«Силовые машины» и Siemens создали совместное предприятие «Интертурбо» еще в 1992 году, а через 20 лет переименовали его в «Сименс технологии газовых турбин». Сначала СП занималось сборкой газовых турбин мощностью 160 МВт по лицензии Siemens на Ленинградском металлическом заводе, а с 2015 года — на новом производстве в поселке Горелово. «Силовые машины» — миноритарный партнер Siemens. У немецкой компании в СП 65%, у российской — 35%.

Но в 2018 году отношения резко ухудшились: «дочка» «Ростеха» поставила турбины, произведенные СП, в Крым, нарушив таким образом санкции (в России газовые турбины большой мощности пока не производят). В январе Минфин США ввел санкции в отношении «Силовых машин», что вызвало возмущение Мордашова. «У нас очень странная ситуация с этим совместным предприятием. Причиной введения санкций стала поставка в Крым российской компанией «Ростех» газовых турбин, произведенных этим СП. Но у нас в этом СП 35%, а у Siemens — 65%», — говорил Мордашов в интервью Reuters, подчеркнув, что управление этим предприятием «полностью контролируется Siemens». Однако у американского Госдепа, как заметил российский предприниматель, никаких претензий к Siemens не возникло. «Ничего — даже к СП [не возникло], но все против «Силовых машин», — сказал Мордашов.

После этого Мордашов попросил правительство поручить «Силмашу» создать отечественный аналог газовых турбины Siemens. Бизнесмен оценил проект примерно в 15 млрд руб. и половину попросил из бюджета. Государство разыграет эти деньги на конкурсе. «Силовые машины» надеются его выиграть, сказал Липатов РБК.

Автор: Алина Фадеева
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