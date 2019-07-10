Доренко оштрафовали за неправильную парковку спустя неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко, который умер в начале мая в результате ДТП в Москве, оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти. Об этом свидетельствуют данные базы исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Из нее следует, что нарушение было зафиксировано 16 мая. Автоинспекция оценила нарушение в 3 тыс. руб. Исполнительное производство было заведено 24 мая.

Вдова журналиста Юлия Доренко в своем Telegram-канале подтвердила факт получения постановления об исполнительном производстве от 24 мая. К своему сообщению она прикрепила копию постановления, из которого следует, что нарушение со штрафом в 3 тыс. руб. было зафиксировано 13 марта, акт по делу был заведен 16 мая.

«Видимо, это какой-то старый штраф за неоплаченную парковку. Ну, что ж, люди работают, как умеют. Разбираюсь с этим», — написала она.