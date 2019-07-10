Суд в Киеве отказался арестовать имущество Ющенко

Печерский суд в Киеве отклонил ходатайство об аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прокурора Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Атаманчука.

По его словам, судья Вячеслав Пидпалый отказал в ходатайстве 9 июля. Причины его решения пока неизвестны, так как еще не вышел полный текст постановления. Атаманчук отметил, что решение обжалуют в Киевском апелляционном суде.

«Украинские новости» 5 июля писали, что Генпрокуратура попросила суд арестовать имущество Ющенко. Речь шла о недвижимости, которой он владеет. Собеседник отмечал, что перечень имущества большой, но конкретизировать его не стал.

Генпрокуратура ходатайствовала об аресте в связи с подозрением в пособничестве Ющенко экс-президенту Украины Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье» стоимостью 540 млн гривен ($20 млн). Сам Ющенко считает эти обвинения безосновательными.