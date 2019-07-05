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СМИ узнали о просьбе Генпрокуратуры Украины арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество бывшего президента страны Виктора Ющенко. Об этом пишут «Украинские новости».

«Следователь подал соответствующее ходатайство», — заявил источник в правоохранительных органах. Дело будет рассматривать Печерский суд, дата рассмотрения дела еще не назначена. 

По словам собеседника издания, речь идет об аресте недвижимости, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал его конкретизировать.     

Как заявил «Украинской правде» начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, ведомство просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве экс-президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье». «Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества», — отметил он.  

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Виктора Ющенко, которого подозревают в присвоении имущества бывшей президентской резиденции «Межигорье» на сумму 540 млн гривен ($20 млн). Сам Ющенко назвал данные обвинения безосновательными.    

«Межигорье» являлось государственной правительственной резиденцией с 1935 по 2007 год, когда она была передана в частную собственность компании «Танталит». С 2002 по 2014 год комплекс зданий занимал Виктор Янукович. В 2018 году суд передал резиденцию агентству по возвращению активов.    

Теги: Виктор Ющенко, арест имущества, ГПУ
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