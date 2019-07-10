Российские корабли провели учебный бой в Черном море

Малые ракетные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Орехово-Зуево» и «Мираж» провели учебный морской бой с корабельной группой условного противника, в состав которой входили большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», а также малый противолодочный корабль «Суздалец» и ракетный катер «Ивановец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В ходе учений «Орехово-Зуево» и «Мираж» условно атаковали, а подвергшийся «нападению» отряд кораблей отрабатывал действия по совместному отражению атаки. После этого «Орехово-Зуево» и «Мираж» выполнили выход в ракетную атаку и нанесение условных ракетных ударов по целям на берегу.

Кроме того, в рамках учений были отработаны действия по помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.

В пресс-службе ЧФ отметили, что после завершения учений корабли продолжат выполнение задач в акватории Черного моря. Ранее сообщалось, что корабли ЧФ приступили к отработке боевых мероприятий на фоне учений, которые проводят в Черном море корабли стран НАТО и Украины. Учения НАТО Sea Breeze 2019 начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В них, помимо Украины и США, принимают участие Великобритания, Канада, Турция, Италия, Латвия и Эстония. Военные Черноморского флота начали отслеживать действия кораблей, также в данном районе дежурят самолеты морской авиации береговых ракетных комплексов.