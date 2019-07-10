Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе

Два учебно-тренировочных самолета военно-воздушных сил (ВВС) Катара столкнулись в небе. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на министерство обороны страны.

Уточняется, что столкновение произошло во время учебного полета, пилоты смогли катапультироваться из самолетов. О причине и точном времени инцидента не сообщается.

В конце июня во время учений в Германии столкнулись два истребителя Eurofighter немецких ВВС. Тогда погиб один пилот. Всего в эпизоде участвовали три самолета, они отрабатывали задачи в условном воздушном бою.

3 июля штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, что вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 возле деревни Суванни-Спрингс в штате Флорида. Военные призвали тех, кто найдет боеприпасы, не приближаться к ним.