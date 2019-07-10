Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,78 -0,13 EUR Бирж. 71,52 -0,09 Brent 65,02 +1,14% USD Нал. 64,15 63,45 EUR Нал. 72,05 71,25 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1214 +0,0008 BTC/USD Бирж. 12 882,00 +291,00 IMOEX 2 813,07 -0,34% RTSI 1 389,15 -0,41% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CBS $63 (+19,61%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
CBS $63 (+19,61%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 09 июл, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 09 июл, 12:19
Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе Общество, 10:55 Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России Политика, 10:50 СМИ узнали о планах создать в России скоростные турбоперекрестки Общество, 10:41 СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА Спорт, 10:38 Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным Общество, 10:33 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 10:32 Новая физиогномика: как привлечь ₽150 млн на распознание личности по фото Pro, 10:25 Эксперты назвали южные города России с самым дешевым жильем для туристов Общество, 10:11 Рынок офисной недвижимости: итоги первого полугодия 2019-го Pro, 10:08 «Bitcoin ждет новый взлет курса»: криптовалюта поднялась выше $13 тыс. Крипто, 10:08 Объем ввода офисов в Москве в 3 раза превысил прошлогодние показатели Недвижимость, 10:03 Кто из великих дизайнеров создал популярный Peugeot Partner I РБК и Peugeot, 10:02 В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов Общество, 09:55 FINA инициирует включение микст-дуэтов и микст-групп в программу ОИ Спорт, 09:50
Общество ,  
0 
Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе

Два учебно-тренировочных самолета военно-воздушных сил (ВВС) Катара столкнулись в небе. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на министерство обороны страны.

Уточняется, что столкновение произошло во время учебного полета, пилоты смогли катапультироваться из самолетов. О причине и точном времени инцидента не сообщается.  

В конце июня во время учений в Германии столкнулись два истребителя Eurofighter немецких  ВВС. Тогда погиб один пилот. Всего в эпизоде участвовали три самолета, они отрабатывали задачи в условном воздушном бою.   

3 июля штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, что вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 возле деревни Суванни-Спрингс в штате Флорида. Военные призвали тех, кто найдет боеприпасы, не приближаться к ним.  

Теги: Катар, военные самолеты
Материалы по теме
При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter