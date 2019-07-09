Девушке стало плохо во время встречи с Путиным

Девушке стало плохо во время встречи с Путиным

Во время встречи президента Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо. Помощь ей попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова. Видео инцидента опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Президент был вынужден прервать выступление. «Помогите пожалуйста девочке... Возьмите ее тихонечко. И доктора поищите, я думаю, ничего серьезного нет», — сказал Путин.

Девушку, потерявшую сознание, вынес на руках из аудитории мужчина. Вслед за ним вышла вице-премьер Татьяна Голикова, которая несколько лет занимала пост министра здравоохранения.

В пресс-службе УрФУ уточнили, что девушка, которой стало плохо — не студентка вуза. «С девушкой все в порядке, госпитализация не потребовалась — это была обычная потеря сознания. Это не участница встречи встречи, а девушка, которая технически сопровождала визит», — заявили РБК в пресс-службе университета.