СМИ назвали главного претендента на пост главы Пентагона

Главным претендентом на пост министра обороны США является Марк Эспер. Об этом сообщает газета Military Times со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

В настоящее время Эспер занимает должность исполняющего обязанности министра обороны. Согласно процедуре утверждения на пост главы Пентагона, лицо, находящееся в статусе исполняющего обязанности, не может занимать пост министра. При этом, как утверждает издание, должность исполняющего обязанности главы Пентагона временно может занять министр ВМС США Ричард Спенсер. Отмечается, что новый глава Пентагона должен быть назначен до конца июля.

В середине июня Белый дом сообщал о намерении президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы Пентагона Эспера, который стал исполняющим обязанности министра обороны в середине июня. Он занял эту должность вместо ушедшего Патрика Шанахана, который исполнял обязанности руководителя военного ведомства с января. Трамп уточнял, что не просил Шанахана об отставке, однако, как сообщал телеканал NBC, американский президент неоднократно задумывался об альтернативных кандидатах.