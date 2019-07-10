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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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СМИ узнали о падении фармрынка из-за экономии россиян на лекарствах

Продажи лекарств в российских аптеках впервые с 2015 года сократились. В частности, в период с января по май 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше, чем в 2018-м году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет маркетингового агентства DSM Group.

Эксперты связывают падение рынка с тем, что россияне стали экономить на лекарствах. Кроме того, потребители сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты, но этому есть и другая причина — сезон гриппа и ОРВИ в нынешнем году был короче обычного, утверждают аналитики.

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При этом, согласно отчету агентства, в денежном выражении продажи выросли на 1,2%, что гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка возросла на 4-10%. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. 

«К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах», — считает гендиректор агентства.

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Шуляк полагает, что ситуация может измениться в том случае, если в конце года начнется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако последние несколько лет этого не наблюдается.

Согласно отчету, в большей степени россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования, а также препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

При этом, по данным аналитиков, рост доли дженериков в продажах с 83,5% от всех реализованных упаковок за январь-май  2018 года вырос до 84,2% в этом году. Чаще всего россияне приобретали неоригинальные медикаменты для улучшения работы пищеварительного тракта, улучшения обмена веществ, а также лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

Теги: лекарства, фармацевтический рынок
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