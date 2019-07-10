При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля. В результате погибли дети в возрасте от 9 до 13 лет, сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Инцидент произошел на окраине села, где играли дети. Пострадавших с осколочными ранениями головы, шеи и живота доставили в местную больницу, однако от полученных травм дети скончались, подтвердил агентству директор больницы Мамун Хиза.

В середине июня при обстреле вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска) погибло 11 мирных жителей.