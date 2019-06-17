Общество , 01:42
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SANA сообщило о гибели 11 мирных жителей при обстреле селения на юге САР
Не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщает правительственное агентство SANA.
Отмечается, что обстрелы по населенному пункту велись из реактивных систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что в Дамаске взорвался склад с боеприпасами, принадлежащий сирийским военным. Инцидент произошел накануне из-за того, что поблизости загорелась трава, после чего огонь перекинулся на военный объект.