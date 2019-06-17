SANA сообщило о гибели 11 мирных жителей при обстреле селения на юге САР

SANA сообщило о гибели 11 мирных жителей при обстреле селения на юге САР

Не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщает правительственное агентство SANA.

Отмечается, что обстрелы по населенному пункту велись из реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что в Дамаске взорвался склад с боеприпасами, принадлежащий сирийским военным. Инцидент произошел накануне из-за того, что поблизости загорелась трава, после чего огонь перекинулся на военный объект.