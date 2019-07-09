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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Общество ,  
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Девушка выжила после падения под поезд на зеленой ветке московского метро

Девушка осталась жива после падения на рельсы на станции «Тверская» Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел около 21:35 мск. Он отметил, что девушка уронила на пути телефон. Потянувшись за ним, она потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом. Заметив это, машинист применил экстренное торможение, однако поезд по инерции наехал на девушку.

Мышляев подтвердил, что для спасения девушки от контактного рельса было отключено электричество, после чего пострадавшую подняли на платформу. 

Дежурившие на платформе полицейские вызвали наряд медицинской помощи. Прибывшие медики осмотрели потерпевшую и поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшую направили в НИИ имени Склифосовского.

«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Замоскворецкой линии», — сказал Мышляев.

Свидетели и очевидцы произошедшего рассказали, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира.

В начале июня похожий инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро — на рельсы упал пожилой мужчина, оступившись по неосторожности. В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму.

Теги: Москва, метрополитен, Падение, новости РБК
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