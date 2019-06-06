Пассажир выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

Пассажир выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

Пассажир упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки. Как уточнил РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции «Дмитровская».

По его словам, пожилой мужчина оступился и упал по собственной неосторожности, в этот момент поезда на станции не было, пассажир остался жив. По предварительным данным, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Его направили в городскую клиническую больницу имени Боткина.

Из-за произошедшего были увеличены интервалы движения поездов с юга на север. Позднее движение ввели в график.

Это второй подобный случай за неделю: вечером 4 июня на «Дмитровской» на рельсы упала пенсионерка. 60-летняя женщина скончалась от травм, по факту произошедшего начата проверка.