Суд подтвердил запрет для Трампа блокировать подписчиков в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, Об этом пишет NBC.

Таким образом суд поддержал решение федерального суда Манхэттена, который в мае прошлого года по иску семи заблокированных Трампом пользователей запретил президенту добавлять читателей в черный список. По мнению суда, действия американского лидера противоречат первой поправке Конституции, которая гарантирует свободу слова.

При этом в решении суда первой инстанции отмечалось, что Трамп не обязан отменить уже сделанные в своем аккаунте блокировки. Минюст США, оспаривающий постановление, утверждает, что что блокировка не мешает гражданам читать Twitter президента и, таким образом, не нарушает их права.