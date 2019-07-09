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Суд подтвердил запрет для Трампа блокировать подписчиков в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, Об этом пишет NBC.

Таким образом суд поддержал решение федерального суда Манхэттена, который в мае прошлого года по иску семи заблокированных Трампом пользователей запретил президенту добавлять читателей в черный список. По мнению суда, действия американского лидера противоречат первой поправке Конституции, которая гарантирует свободу слова.

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При этом в решении суда первой инстанции отмечалось, что Трамп не обязан отменить уже сделанные в своем аккаунте блокировки. Минюст США, оспаривающий постановление, утверждает, что что блокировка не мешает гражданам читать Twitter президента и, таким образом, не нарушает их права.

Теги: Дональд Трамп, Twitter, запрет
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