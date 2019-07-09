Первое издание «Онегина» продали на аукционе в Лондоне за £467 тыс.

Первое издание «Онегина» продали на аукционе в Лондоне за £467 тыс.

Первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина 9 июля продали на торгах Christie's за £467 тыс. Результаты торгов опубликованы на странице аукционного дома.

Изначальная стоимость лота, стоящего из трех книг (первый том — первая глава, второй том — вторая глава, третий том третья—восьмая главы), составляла £120–160 тыс. Как рассказала представитель Christie's «РИА Новости», издание первой главы «Евгения Онегина» выполнено в оригинальном переплете, что в том числе делает его библиографической редкостью.

Лот входил в частную европейскую коллекцию русской литературы золотого века. На торгах выставили более 120 редких печатных изданий из собрания, включая произведения Гоголя, Жуковского, Достоевского и других.

С молотка по цене выше первоначальной ушло также первое издание «Руслана и Людмилы» Пушкина (£143,7 при первоначальной оценке в £50–80 тыс.) и первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя (за £175 тыс. при начальной цене в £70–90 тыс.). Всего на торгах редких изданий русской классики Christie's выручил £2,2 млн.

Роман Пушкина «Евгений Онегин» выходил частями, по главе на книгу, отрывки из него также печатались в журналах и альманахах. Первую главу романа опубликовали в 1825 году, а первое издание всего романа в одном томе вышло в 1833-м.