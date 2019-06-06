ВЦИОМ назвал самое известное для россиян произведение Пушкина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 65,14 -0,26 EUR Бирж. 73,17 -0,21 Brent 61,28 +1,81% USD Нал. 65,53 64,75 EUR Нал. 73,64 72,80 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1235 +0,0015 BTC/USD Бирж. 7 816,90 +27,50 IMOEX 2 731,53 +1,10% RTSI 1 321,11 +1,36% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+4,67%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+4,67%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ Общество, 12:13 Минобрнауки сообщило о проработке возможности работать по учебной визе Общество, 12:11 Футболист «Тоттенхэма» назвал «шагом вперед» возможный переход в «Реал» Спорт, 12:11 ОАК продолжит поставки суперджетов «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям Бизнес, 12:09 Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России Экономика, 11:58 Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития Экономика, 11:57 Евгения Тюрикова — об ответственном финансировании и развитии будущего Партнерский материал, 11:50 Глава ОСК назвал сферу ответственности экс-главкома ВМФ в корпорации Политика, 11:47 ВЦИОМ назвал самое известное для россиян произведение Пушкина Общество, 11:46 СМИ узнали о переговорах «ПСЖ» с вратарем «Реала» Спорт, 11:43 Альтернатива айфону: 8 смартфонов с OC Android Стиль, 11:43 Орешкин объяснил смысл доклада о проблемах с нацпроектами Экономика, 11:33 Назарбаев объяснил свой уход в отставку Политика, 11:31 Сечин заявил о проникновении Google и Facebook в нефтяную отрасль Экономика, 11:26
Общество ,  
0 
ВЦИОМ назвал самое известное для россиян произведение Пушкина

Самым известным для россиян произведением Александра Пушкина является «Сказка о царе Салтане», свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что 85% опрошенных читали это произведение в школе, 34% — после ее окончания. В числе популярных произведений Пушкина также оказались «Евгений Онегин» (88% читали в школе, 22% — после окончания), «Руслан и Людмила» (84 и 19%) и «Капитанская дочка» (84 и 14%).

По результатам опроса выяснилось, что в целом после окончания школы россияне чаще всего перечитывали Пушкина (28%) и Льва Толстого (27%), а также Федора Достоевского (18%) и Михаила Лермонтова (13%).

Проведенный осенью опрос ВЦИОМа показал, что книги читают более 90% россиян, большинство из них отдают предпочтение детской литературе и историческим романам. Русскую и зарубежную классику читают 22% респондентов.

Теги: Опрос, ВЦИОМ, литература
Материалы по теме
Россияне предпочли классике книги для детей и исторические романы
Общество
ВЦИОМ рассказал о предпочтениях россиян при выборе формата книг
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter