ВЦИОМ назвал самое известное для россиян произведение Пушкина

Самым известным для россиян произведением Александра Пушкина является «Сказка о царе Салтане», свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что 85% опрошенных читали это произведение в школе, 34% — после ее окончания. В числе популярных произведений Пушкина также оказались «Евгений Онегин» (88% читали в школе, 22% — после окончания), «Руслан и Людмила» (84 и 19%) и «Капитанская дочка» (84 и 14%).

По результатам опроса выяснилось, что в целом после окончания школы россияне чаще всего перечитывали Пушкина (28%) и Льва Толстого (27%), а также Федора Достоевского (18%) и Михаила Лермонтова (13%).

Проведенный осенью опрос ВЦИОМа показал, что книги читают более 90% россиян, большинство из них отдают предпочтение детской литературе и историческим романам. Русскую и зарубежную классику читают 22% респондентов.