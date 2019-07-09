В Ростове-на-Дону загорелся музыкальный театр

В Ростове-на-Дону начался пожар в здании музыкального театра. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 17:01 мск. Загорелась кровля театра. Пожару присвоен повышенный, третий ранг. К ликвидации МЧС привлекло 77 человек личного состава и 21 единицу техники.

Позднее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 350 кв. м.

Как сообщает местный портал 161.ru, в городе из-за пожара возникли пробки.