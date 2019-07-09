В Крыму на побережье обнаружили тело мужчины с гирей на ногах

В Крыму на побережье обнаружили тело мужчины с гирей на ногах

7 июля на побережье Крыма вынесло тело мужчины, к ногам которого была привязана гиря. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

На теле мужчины были следы насильственной смерти. Следователям удалось установить личность погибшего, однако официально оно не разглашается. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местное издание «КрымPress» утверждает, что погибший был одет в официальный костюм, а лицо его было сильно изувечено.

В начале июля в Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир. Ее тело обнаружили в кукурузном поле. Она была задушена. Украинские следователи ведут расследование случившегося.