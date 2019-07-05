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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на спикера Нацполиции региона Николая Жуковича.

«Сначала она значилась как без вести пропавшая, ее поисками занимались правоохранители и местные жители. Обнаружили ее на кукурузном поле», — сказал он. Жукович добавил, что было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины).

На сайте Нацполиции Киева отмечается, что 1 июня ее сын обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении пенсионерки. «По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии — удушения», — говорится в сообщении. При этом ее имя не называется.

В середине марта в Киеве нашли мертвым сотрудника администрации президента Украины. Глава департамента коммуникации МВД страны Артем Шевченко рассказал РБК, что погибшим является Александр Бухтатый. Он работал ведущим консультантом главного департамента информационной политики администрации.

Теги: Киевская область, Верховная Рада
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