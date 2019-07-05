В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на спикера Нацполиции региона Николая Жуковича.

«Сначала она значилась как без вести пропавшая, ее поисками занимались правоохранители и местные жители. Обнаружили ее на кукурузном поле», — сказал он. Жукович добавил, что было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины).

На сайте Нацполиции Киева отмечается, что 1 июня ее сын обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении пенсионерки. «По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии — удушения», — говорится в сообщении. При этом ее имя не называется.

В середине марта в Киеве нашли мертвым сотрудника администрации президента Украины. Глава департамента коммуникации МВД страны Артем Шевченко рассказал РБК, что погибшим является Александр Бухтатый. Он работал ведущим консультантом главного департамента информационной политики администрации.