Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года. Об этом в Twitter сообщил лидер страны Маурисио Макри.

«Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь политика-демократа заслуживает уважения всех аргентинцев», — написал он.

В январе Фернандо де ла Руа госпитализировали в клинику Буэнос-Айреса с респираторной инфекцией, которая усугубила сердечно-сосудистые заболевания политика, пишет El Periódico. Он начал лечение антибиотиками и прошел коронарную ангиопластику. В мае выяснилось, что экс-лидер снова лег в больницу из-за проблем с почками. Последнее публичное выступление де ла Руа состоялось в ноябре 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, напоминает La Nación.

Де ла Руа занимал пост президента Аргентины с 1999 года, однако в декабре 2001-го досрочно ушел в отставку на фоне обострения экономического кризиса. Тогда в ходе массовых беспорядков погибли 27 человек, еще более 200 получили ранения.