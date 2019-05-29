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Минтруд усомнился в необходимости реформировать господдержку инвалидов

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что доклад «Люди с ограниченными возможностями в XXI веке: новые возможности и перспективы» Комитета гражданских инициатив (КГИ) вызывает недоумение. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что особое недоумение вызвали предложения в вопросах медико-социальной экспертизы (МСЭ). В представленном накануне, 28 мая, докладе эксперты КГИ предложили «радикально реформировать» систему МСЭ, отметив, в частности, что практикующие врачи по медико-социальной экспертизе не знают положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья и не умеют ее применять на практике.

При этом в Минтруде заявили, что с целью повышения уровня занятости инвалидов в настоящее время разрабатывается пакет законопроектов, который направлен на совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. В Минтруде отметили, что разработка законопроектов предусмотрена в рамках пилотного проекта по созданию фондов содействия трудоустройству инвалидов в отдельных субъектах России.

Политика
Эксперты КГИ предложили реформу системы господдержки инвалидов

«Проведение эксперимента с целью совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов в рамках пилотного проекта рассчитано на 5 лет — с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

В качестве «пилотных» регионов было принято решение выбрать Тверскую, Воронежскую, Орловскую, Свердловскую области, а также Республику Саха (Якутия).

Теги: Минтруд, инвалиды, новости РБК
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