В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Кадры опубликовала в Facebook пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Обстрел производили из установки разминирования УР-83П, также известной как «Змей Горыныч».

Видео: 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила / Facebook

В пресс-службе заявили, что обстрел проводился из поселка Александровка на окраине Маринского района республики. В бригаде добавили, что материалы по нему направят в Специальный центр по контролю и координации (СЦКК).

«Мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются за обстрелы ВС Украины для дискредитации наших подразделений», — говорится в сообщении.