В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Руководитель отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области уволилась по собственному желанию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления.

«Руководитель отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области уволилась с занимаемой должности в конце июня 2019 года по собственному желанию», — сказали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

По данным канала, оно проходило 26 июня и было посвящено детям. Бастрыкин поручил, чтобы к 2020 году в кадетском корпусе СКР половина учащихся была из подшефных комитету детдомов. Baza пишет, что в этот момент Лебедева улыбнулась, на что Бастрыкин сказал, что ей «не по пути» с СКР и попросил ее уволиться и перейти «куда-нибудь в сельское хозяйство». Канал сообщил, что в этот день Лебедеву уволили.