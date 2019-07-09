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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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В Анапе врача-реаниматолога обвинили в смерти восьмилетнего ребенка

В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Дело против 60-летнего медика возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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В ночь на 15 мая 2018 года в больницу с острым респираторным заболеванием, гипертермическим синдромом и фебрильными судорогами была доставлена восьмилетняя девочка. По данным следствия, врач перевел ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии. Однако он не диагностировал у пациентки перитонит, в результате чего ребенок скончался.

Анестезиолог уволен из больницы, ему грозит наказание до трех лет лишения свободы. 

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести проверку по факту смерти мужчины в одной из больниц Красноярска после укуса клеща. По словам дочери погибшего, врачи не обеспечили больного лекарством «Рибонуклеаза». 

Теги: Анапа, врач, смерть по неосторожности
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