В Москве задержали подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе

В Москве задержали подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе. Об этом сообщается на сайте столичного СКР.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт произошел ночью 8 июля на востоке Москвы. Причиной стали личные неприязненные отношения. В ведомстве сообщили, что мужчина нанес знакомому не менее одного удара в грудь металлическим предметом с заточенным концом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК России).