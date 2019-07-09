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НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого возле кафе. Об этом сообщается на сайте столичного СКР.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт произошел ночью 8 июля на востоке Москвы. Причиной стали личные неприязненные отношения. В ведомстве сообщили, что мужчина нанес знакомому не менее одного удара в грудь металлическим предметом с заточенным концом.

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Один человек погиб и трое получили ножевые ранения в драке в Москве

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК России).

Ранее источник агентства городских новостей «Москва» сообщил, что в ходе драки в районе Метрогородок погиб один человек и еще один пострадал. Собеседник отмечал, что конфликт произошел у кафе на Открытом шоссе.

Теги: Москва, драка, Убийство
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