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Один человек погиб и трое получили ножевые ранения в драке в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ножевые ранения в результате конфликта, который произошел в ночь на среду на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 5:30 на Семеновской площади, возле станции метро «Семеновская». Пострадавших госпитализировали. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

По данным источника агентства ТАСС, в драке участвовали выходцы из Средней Азии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников конфликта ранил ножом четверых человек, один из них погиб.

Теги: Москва, Московский метрополитен, массовая драка
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