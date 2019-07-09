Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал бывшего президента страны Петра Порошенко автором скандала с недопуском на саммит Украина — ЕС вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на канале ICTV.

Гройсман отметил, что ему не перезвонили и не сообщили, что есть какая-то техническая проблема и кого-то не пускают. «Я принял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры — «5 канала» и канала «Прямой», — сказал Гройсман.

Эта ситуация, по его словам, наводит на мысли, что Климпуш-Цинцадзе не собиралась участвовать в саммите, а хотела устроить политический скандал. «Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес», — заключил Гройсман.

Накануне Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее не включили в списки присутствующих на саммите Украина — ЕС по решению Гройсмана. Она добавила, что на встречу также не попала руководительница правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции. На предыдущие саммиты, уточнила Климпуш-Цинцадзе, ее всегда приглашали.