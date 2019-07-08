Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьер назвала это решение «саботажем» со стороны главы кабмина Владимира Гройсмана

Иванна Климпуш-Цинцадзе (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС. По ее мнению, ее не включили в списки присутствующих по решению премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».

«Охранники сказали, что меня нет в списках. Знаете, у меня есть все основания считать, что это саботаж такой и какие-то неформальные консультации провел премьер Гройсман и решил исключить меня из этой делегации, поскольку в предыдущих списках я была», — сказала Климпуш-Цинцадзе. Она отметила, что стояла на входе 40 минут и за это время к ней никто не вышел.

Это четвертый саммит, посвященный евроинтеграции, и она как профильный вице-премьер впервые не принимает в нем участие. По ее словам, на встречу также не позвали руководительницу правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что такое решение свидетельствует о незаинтересованности премьера в дальнейшем сближении Украины и ЕС. «Новая команда офиса президента не успела разобраться, как работают эти механизмы. В результате они становятся заложниками этих низких игр, которые затеяны со стороны главы правительства», — заключила вице-премьер.