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Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьер назвала это решение «саботажем» со стороны главы кабмина Владимира Гройсмана
Иванна Климпуш-Цинцадзе (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС. По ее мнению, ее не включили в списки присутствующих по решению премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».

«Охранники сказали, что меня нет в списках. Знаете, у меня есть все основания считать, что это саботаж такой и какие-то неформальные консультации провел премьер Гройсман и решил исключить меня из этой делегации, поскольку в предыдущих списках я была», — сказала Климпуш-Цинцадзе. Она отметила, что стояла на входе 40 минут и за это время к ней никто не вышел.

Это четвертый саммит, посвященный евроинтеграции, и она как профильный вице-премьер впервые не принимает в нем участие. По ее словам, на встречу также не позвали руководительницу правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции.

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Климпуш-Цинцадзе отметила, что такое решение свидетельствует о незаинтересованности премьера в дальнейшем сближении Украины и ЕС. «Новая команда офиса президента не успела разобраться, как работают эти механизмы. В результате они становятся заложниками этих низких игр, которые затеяны со стороны главы правительства», — заключила вице-премьер.

Еврокомиссар Иоганнес Хан сказал, что не знал о решении Украины не пускать Климпуш-Цинцадзе на саммит, передает «Европейская правда». По его словам, украинская сторона самостоятельно выбирает, кто будет представлять ее на переговорах, и у ЕС не было влияния на это решение.

Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук отверг обвинения вице-премьера. Он отметил, что состав делегации формирует не премьер-министр, а президент Украины Владимир Зеленский. «Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы», — заключил Рябчук.

Саммит Украина — ЕС в Киеве состоялся 8 июля и был 21-м по счету. В частности, на нам состоялась встреча Зеленского, главы Евросовета Дональда Туска и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Теги: Украина, саммит, евроинтеграция
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