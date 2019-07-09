В торговом центре «Родовой герб» в Одинцово произошел пожар

Шесть пожарных расчетов выехали к торговому центру «Родовой герб» в Одинцовском районе из-за сообщения о возгорании в пристройке к ТЦ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение поступило в 10:35 мск. Площадь возгорания составила 50 кв. м, сейчас его тушат. Информация о пострадавших пока не поступила. До прибытия пожарных, уточнил представитель главка, посетители и сотрудники ТЦ самостоятельно покинули здание.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, задымление заметили на втором этаже.

В Новой Москве 5 июля загорелся торговый центр «Новомосковский», пострадал один человек. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Горели два резервуара и две рядом находящиеся бытовки.