Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

По предварительным данным МЧС, один человек пострадал. Площадь пожара составила 100 кв. м

Видео: Город | Град Московский / ВКонтакте

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве уточнили, что загорелась газовая АЗС по адресу ул. Атлосова, 7, к.1 в Новомосковском административном округе в поселении Московский. Информация о пожаре поступила в 16:18, один человек пострадал, сообщил представитель ведомства.

В столичном главке МЧС также сообщили, что была проведена эвакуация из ТЦ «Новомосковский», горящая заправка находится через дорогу. «Для безопасности людей из данного торгового центра выводят», — сказал представитель управления.