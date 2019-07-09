Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным, водитель 1949 года рождения ехал из Якутска в поселок Хандыга Томпонского района. Он не учел боковой интервал и, не справившись с управлением, столкнулся с прицепом-цистерной ехавшей по встречной полосе машины Scania. Водитель мотоцикла скончался на месте.

«Медицинское освидетельствование состояние опьянения у водителя автомашины Scania не установило. Проводится проверка», — отметили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах региона пояснил РБК, что погибшим был гражданин Великобритании. Собеседник агентства FlashSiberia подтвердил, что в аварии погиб британец.