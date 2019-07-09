Еще в двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Еще в двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Еще в двух районах Иркутской области ввели режим чрезвычайного положения — в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как говорится на сайте правительства области, всего режим ЧС объявлен уже в семи районах из 33-х, помимо уже названных — это Чунский, Усть-Илимский, Жигаловский, Киренский и Нижнеилимский районы. Еще в одном районе — Катаганском — объявлен режим повышенной готовности.

К утру понедельника, 8 июля, в регионе действовали 114 пожаров на общей площади 75,3 тыс. га. Из них лишь четыре произошли по вине местного населения, остальные — из-за гроз. За прошедшие сутки ликвидировали 11 пожаров на площади 680,5 га, а также на 412,5 га покрытых лесом территорий.

Синоптики прогнозируют в лесах большинства районов Иркутской области высокую и чрезвычайную пожарную опасность. Согласно прогнозу местного управления Гидрометцентра, 9 июля в области продолжатся дожди, которые будут сопровождаться грозами.