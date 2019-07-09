Общество , 07:41
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В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили 168 т контрафактного алкоголя и около 15 т спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района города были обнаружены две производственные линии.
Также, как сообщила Волк, там обнаружили тару и этикетки, которые предназначались для производства поддельной алкогольной продукции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии).