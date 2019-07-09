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В США на испытательной площадке SpaceX произошел пожар

В городе Коко, штат Флорида, произошел пожар на площадке для испытаний космического корабля Starship, разработкой которого занимается SpaceX. Об этом сообщает Florida Today со ссылкой на представителя компании Джеймса Глисона.

По его словам, возгорание нанесло ущерб оборудованию и инфраструктуре. По предварительным оценкам, он составил $50-100 тыс. При этом в результате пожара никто не пострадал.

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Городские власти сообщили, что пожар удалось потушить благодаря оперативно прибывшим на место пожарным бригадам.

Представитель SpaceX отметил, что причина произошедшего выясняется, однако, по предварительным данным, пожар произошел из-за неполадок с электрооборудованием.

Теги: SpaceX, пожар, Флорида
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