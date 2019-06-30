SpaceX потеряла связь с тремя спутниками Starlink

Как минимум три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает Buisness Insider со ссылкой на представителя компании. Неработающие спутники относятся к проекту Starlink, целью которого является создание глобальной сети передачи интернет-трафика.

По словам представителя компании, эти спутники «более не работают» и будут постепенно «пассивно сходить с орбиты».

«Другими словами, три космических аппарата потерпели неудачу и упадут на Землю, вероятно, в течение года из-за их относительно низкой орбиты в 273 мили (440 км) над поверхностью планеты», — поясняет издание.

Еще 45 спутников вышли на конечную орбиту. Остальные спутники заданной орбиты пока не достигли, уточняет издание. Ранее основатель SpaceX Илон Маск не исключал, что при реализации проекта что-то может пойти не так, как планировалось. «Здесь очень много технологий, и возможно, что некоторые спутники не будут работать», — говорил он журналистам 15 мая.

Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink была запущена с космодрома на мысе Канаверал в конце мая. До этого запуск дважды переносили из-за погодных и технических причин.