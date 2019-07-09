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Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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«РИА Новости» узнало судьбу похищенных из банка в Башкортостане ₽20 млн

Муж кассира Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении 20 млн руб. из отделения банка в башкирском Салавате, рассказал, что проиграл эти деньги в азартных играх. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время мужчина намерен поехать в Москву, чтобы выступить на телевидении, куда его пригласили продюсеры одной из передач.

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В Казани задержана укравшая ₽20 млн из банка кассир

Собеседник отметил, что на телепередаче супруг кассира намерен обратиться к россиянам с просьбой помочь в сборе денег, которые он собирается вернуть банку. «Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — добавил источник.

О пропаже 20 млн руб. из кассы Россельхозбанка в Салавате стало известно в конце мая. Местные СМИ сообщали, что деньги могла украсть 36-летняя старший кассир банка Луиза Хайруллина. Сотрудники полиции, после появления сообщения о пропаже денег, не обнаружили сотрудницу банка и ее семью по месту проживания.

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Позднее женщину вместе с семьей нашли в Казани, где они скрывались в съемной квартире. В отношении Хайруллиной было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), она находится под арестом.

Теги: кража денег, Салават, Россельхозбанк
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Появилось видео задержания укравшей ₽20 млн из банка кассира
Общество
В Казани задержана укравшая ₽20 млн из банка кассир
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