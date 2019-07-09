«РИА Новости» узнало судьбу похищенных из банка в Башкортостане ₽20 млн

Муж кассира Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении 20 млн руб. из отделения банка в башкирском Салавате, рассказал, что проиграл эти деньги в азартных играх. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время мужчина намерен поехать в Москву, чтобы выступить на телевидении, куда его пригласили продюсеры одной из передач.

Собеседник отметил, что на телепередаче супруг кассира намерен обратиться к россиянам с просьбой помочь в сборе денег, которые он собирается вернуть банку. «Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — добавил источник.

О пропаже 20 млн руб. из кассы Россельхозбанка в Салавате стало известно в конце мая. Местные СМИ сообщали, что деньги могла украсть 36-летняя старший кассир банка Луиза Хайруллина. Сотрудники полиции, после появления сообщения о пропаже денег, не обнаружили сотрудницу банка и ее семью по месту проживания.