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Bed Bath & Beyond $20 (+20,26%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Макрон вместо Зеленского поздравил пранкеров

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Кузнецов (Лексус) поговорили с лидером Франции Эмманюэлем Макроном от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского. Видео разговора опубликовано в канале Вована на YouTube.

Разговор начинается со звонка русскоязычного мужчины, который спрашивает Владимира Зеленского. Мужчине отвечает «помощник Зеленского», который приглашает избранного президента к телефону. Когда тот берет трубку, Макрон поздравляет его с победой на выборах. К разговору подключаются переводчики.

«Я звоню тебе, чтобы сказать, что искренне рад победе, и мы все очень рады за Украину и за тебя лично», — говорит Макрон. «Зеленский» поблагодарил французского лидера за звонок, а также прошедшую встречу в Париже.

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«Это просто потрясающая поддержка, 73% украинцев, это просто невозможно», — добавил пранкер, представившийся Зеленским.

12 апреля Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце. По его словам, общение с лидером Франции было конструктивным, они обсудили, в том числе, ситуацию в Донбассе.

Во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, Зеленский заручился рекордной поддержкой избирателей — 73,22% голосов.

Теги: пранкеры, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский
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