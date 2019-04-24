Макрон вместо Зеленского поздравил пранкеров

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Кузнецов (Лексус) поговорили с лидером Франции Эмманюэлем Макроном от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского. Видео разговора опубликовано в канале Вована на YouTube.

Разговор начинается со звонка русскоязычного мужчины, который спрашивает Владимира Зеленского. Мужчине отвечает «помощник Зеленского», который приглашает избранного президента к телефону. Когда тот берет трубку, Макрон поздравляет его с победой на выборах. К разговору подключаются переводчики.

«Я звоню тебе, чтобы сказать, что искренне рад победе, и мы все очень рады за Украину и за тебя лично», — говорит Макрон. «Зеленский» поблагодарил французского лидера за звонок, а также прошедшую встречу в Париже.

«Это просто потрясающая поддержка, 73% украинцев, это просто невозможно», — добавил пранкер, представившийся Зеленским.