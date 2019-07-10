«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»

Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК. Квартал был открыт в марте 2019-го на месте бывшего Миусского трамвайного парка на Лесной улице. Он занимает порядка 3,5 га, на территории остались исторические корпуса депо, построенные в 1908–1911 годах по проекту архитекторов Николая Жукова и Михаила Глейнига.

О том, что 49-летние права аренды на квартал перешли к структурам «Киевской площади», стало известно в конце 2017-го. Весной того же года, ООО «Инвестиционная группа «Сигма» получило их на торгах, которые проводило ГУП «Мосгортранс»: по условиям соглашения, группа должна была ежегодно платить за аренду депо 120,6 млн руб. и брала обязательства по реставрации комплекса. Условия перехода прав от «Сигмы» к «Киевской площади» не раскрываются.

«В принципе, «Депо» — это идеальный репрезентативный соцопрос о вкусовых предпочтениях людей», — рассказывал в интервью РБК Алексей Васильчук, управляющий «Депо».

«Честно говоря, мы не рассчитывали, что будет столько народу, — говорит Нисанов. — Наш прогноз был на 3 тыс. человек в рабочий день и максимум 10 тыс. в выходной. Но уже в мае в выходной бывало больше 30 тыс. человек, летом будет гораздо больше». В выборе арендаторов для квартала, по его словам, ориентировались на молодых рестораторов. «Посмотрев, как идет работа в «Депо», мы даже будем корректировать работу в «Европейском». Группа рассчитывала увеличить количество мест за счет веранд на летний период (внутренний зал — 3,5 тыс. мест), но от этой идеи пришлось отказаться из-за пожеланий местных жителей. Для работы с местными жителями мы создали рабочую группу. Когда стало понятно, что из-за веранд люди будут чувствовать себя некомфортно, мы отказались от этого», — поясняет Нисанов.