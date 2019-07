Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times

Выступая перед журналистами возле здания суда, Хизер Миллс заявила, что она и ее сестра «удостоены наивысшей компенсации за клевету в СМИ за всю историю Великобритании».

Позднее ее адвокат Марк Томсон пояснил, что Миллс хотела употребить вместо слова «клевета» слово «конфиденциальность», имея в виду нарушения тайны частной жизни. Точная сумма компенсации не раскрывалась.

Как отмечает FT, в деле Миллс разбирались 141 публикация в изданиях The Sun и News of the World (сейчас закрыто), вышедших в период с 1999 по 2008 год, и «подозрительная активность» в телефонах заявителей, которая сопровождалась «внезапным появлением» навязчивых журналистов и фотографов изданий на пути Миллс.

News Group Newspapers заявила в суде, что согласна публично извиниться за вторжение в частную жизнь «от имени News of World» и пообещала выплатить «значительную сумму в качестве компенсации за страдания, понесенные заявителями».