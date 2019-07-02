В районе города Судака у берегов Крыма на мель села яхта, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели пытаются освободить ее.

Судно, парусно-моторная яхта «Романтика», оказалось на мели близ бухты Капсель. На мель оно наткнулось примерно в 21:00 1 июля и оставалось на месте всю ночь. Как уточняет «РИА Новости», водоизмещение яхты — шесть тонн, владелец яхты от эвакуации отказался и не нуждается в помощи медиков.

«Повреждений корпуса нет. Капитан судно покидать отказался. Сегодня с семи утра велись работы по снятию судна с мели», — сообщили РБК в МЧС.

«На борту остался один человек, несколько человек сошли на берег. Сегодня два катера МЧС предпринимали попытку снять судно с мели, пока это не удалось», — добавили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

24 июня в Керченском проливе на мель сел российский теплоход «Сиберин-1», нагруженный углем. Инцидент произошел, когда судно выходило из порта Кавказ, на следующий день сухогруз сняли с мели.