В Тбилиси убрали название станции метро на русском языке

В Тбилиси на станции метро «Делиси» со стен убрали название станции на русском языке. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на Тбилисскую транспортную компании.

В компании объяснили, что надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж стоял в повестке дня. На месте надписи должна появиться конструкция с навигацией.

В конце июня грузинская сеть кинотеатров Cavea с приостановила показы фильмов на русском языке. В пресс-службе отметили, что в решение принято в знак солидарности с «участниками антиоккупационной акции».

Протесты в Грузии начались 20 июня после визита в республику российской делегации, которую возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

