В Сургутском районе загорелись два бензовоза

В Сургутском районе загорелись два бензовоза

В промышленной зоне поселка Солнечный в Сургутском районе загорелись два автомобиля с цистернами, сообщается на сайте МЧС по Ханты-Мансийскому округу — Югре.

МЧС уточняет, что пожар охватил две машины «КамАЗ». Сообщение о возгорании поступило в 16:31. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы распространения огня на соседние объекты тоже нет.

Видео: СТВ Репортёр / YouTube

Пожар тушат 29 человек, а также 11 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

«СургутИнформ-ТВ» отмечает, что загорелась цистерна, предположительно, с дизельным топливом недалеко от заправки в поселке Солнечный. Очевидцы, утверждает издание, слышали хлопки. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.