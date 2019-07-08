Медведев пошутил про отсутствующих из-за лета вице-премьеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что с наступлением лета совещания у него стали посещать меньше вице-премьеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — сказал он в начале встречи.

Агентство отмечает, что на совещании 8 июля присутствовали семь вице-премьеров: Антон Силуанов, Максим Акимов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Гордеев и Виталий Мутко. При этом отсутствовали Дмиитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

В повестке встречи было проведение Всероссийской диспансеризации в 2019–2020 годах. Медведев подписал соответствующее распоряжение. Голикова отметила, что профосмотры и диспансеризацию в текущем году должны пройти 62 млн россиян. По ее словам, эта цифра является очень высокой, так как в прошлом году этот показатель составлял 21 млн человек.