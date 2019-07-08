Утекшее виски со склада Jim Beam в США вызвало массовую гибель рыбы

Несгоревшее в пожаре на складе Jim Bean виски утекло в реку Кентукки. Разлившийся по водной поверхности алкоголь привел к массовой гибели рыбы в водоеме. Об этом сообщает CNN.

По словам официального представителя департамента энергетики и окружающей среды штата Кентукки Джона Мура, после ликвидации возгорания на складе компании была создана защитная система, призванная предотвратить утечку алкоголя в местные водоемы. С целью уменьшить ущерб на берегах рек Кентукки и Гленнс-Крик были установлены устройства аэрации (метод очистки воды посредством насыщения воздухом или кислородом). Тем не менее в воскресенье власти штата предупредили местных жителей о вероятности увеличения количества погибшей рыбы на берегах реки.

Как сообщается в официальном заявлении департамента энергетики и окружающей среды, опубликованном в Facebook, протяженность алкогольного пятна на поверхности реки Кентукки составляет около 37 км. Ожидается, что в первой половине понедельника остатки алкоголя достигнут более крупной реки Огайо, после чего окончательно растворятся. Однако в месте слияния двух водоемов можно ожидать негативных последствий для местной фауны, заявили в ведомстве.

На территории штата продолжится совместная операция нескольких ведомств по взятию проб для оценки качества воды и отслеживания местоположения, направления и протяженности пятна загрязнения.

В результате произошедшего 3 июля пожара на складе Jim Bean в Кентукки было уничтожено порядка 45 тыс. бочек с бурбоном. Потери составили порядка 1,4% общего объема продукции, хранящейся в штате. Причины возгорания пока не установлены. Объем ущерба для производителя — от $90 млн до $300 млн.