Путин поздравил Мицотакиса со вступлением в должность премьера Греции

Президент России Владимир Путин направил Киракосу Мицотакису поздравительную телеграмму по случаю вступления в должность премьер-министра Греции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, «основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости», и выразил уверенность, что работа Мицотакиса будет «способствовать развитию диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте», говорится в телеграмме.

Возглавляемая бывшим банкиром Киракосом Мицотакисом оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия» одержала победу на состоявшихся 7 июля досрочных парламентских выборах, получив большинство в 158 мест.

Поддерживающая Алексиса Ципраса правящая партия СИРИЗА получила 86 мест. В парламент также прошли партии «Движение перемен» (КИНАЛ) (22 места), компартия Греции (15 мест), антимигрантская партия «Греческое решение» (10 мест) и движение «МЕРА25». Первое заседание нового состава парламента запланировано на 17 июля.